Carmen Scivittaro | da Un posto al sole al grande dolore Com’è oggi la sua vita

Leggi su chedonna

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sapete che fine ha fatto? La Teresa di Unalha lasciato la soap opera all’improvviso, per un lutto che ha colpito la sua famiglia. Ecco la triste verità sul suo abbandono.ha interpretato il ruolo di Teresa in “Unal” per oltre vent’anni. Esattamente dal 1998 all’inizio del 2019. Poi, all’improvviso, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it