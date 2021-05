Canoa velocità, Qualificazioni olimpiche europee Szeged 2021: sei equipaggi in cerca (di una prestazione) d’autore (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo le batterie e le semifinali di ieri, oggi, giovedì 13 maggio, si concluderanno a Szeged, in Ungheria, le Qualificazioni olimpiche europee della Canoa velocità. La giornata odierna sarà interamente dedicata alle dieci finali che metteranno in palio i pass olimpici. L‘Italia ha già qualificato due imbarcazioni e tre atleti: i pass non nominali sono stati ottenuti ai Mondiali 2019 nel K1 200 maschile da Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile da Samuele Burgo e Luca Beccaro. Per questo motivo nelle Qualificazioni olimpiche europee l’Italia non ha partecipato in queste specialità e non ha schierato questi atleti. L’Italia è in finale in tutte le sei specialità in cui era presente (delle otto a cui poteva prendere parte): Andrea Schera ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo le batterie e le semifinali di ieri, oggi, giovedì 13 maggio, si concluderanno a, in Ungheria, ledella. La giornata odierna sarà interamente dedicata alle dieci finali che metteranno in palio i pass olimpici. L‘Italia ha già qualificato due imbarcazioni e tre atleti: i pass non nominali sono stati ottenuti ai Mondiali 2019 nel K1 200 maschile da Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile da Samuele Burgo e Luca Beccaro. Per questo motivo nellel’Italia non ha partecipato in queste specialità e non ha schierato questi atleti. L’Italia è in finale in tutte le sei specialità in cui era presente (delle otto a cui poteva prendere parte): Andrea Schera ...

