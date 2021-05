Can Yaman: ecco la foto del ritorno su Instagram (Di giovedì 13 maggio 2021) Can Yaman è uno dei personaggi del momento, l’attore turco è uno dei personaggi più amati e seguiti. Da quando la scorsa estate è stata trasmessa in Italia la prima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno il suo successo è inarrestabile. L’attore sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia ed è stato coinvolto in moltissimi progetti. Can Yaman è certamente avvantaggiato dal fatto che parla fluentemente. In quest’ultimo periodo il bell’attore turco è spesso al centro dei gossip per la sua storia d’amore con la giornalista italiana Diletta Leotta. Addirittura perché al centro di molte critiche per alcuni giorni Can Yaman è spartito da Instgagram, am poi è tornato. ecco la foto con cui due settimane fa il bell’attore turco è tornati sui social, da allora solo scatti di ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 13 maggio 2021) Canè uno dei personaggi del momento, l’attore turco è uno dei personaggi più amati e seguiti. Da quando la scorsa estate è stata trasmessa in Italia la prima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno il suo successo è inarrestabile. L’attore sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia ed è stato coinvolto in moltissimi progetti. Canè certamente avvantaggiato dal fatto che parla fluentemente. In quest’ultimo periodo il bell’attore turco è spesso al centro dei gossip per la sua storia d’amore con la giornalista italiana Diletta Leotta. Addirittura perché al centro di molte critiche per alcuni giorni Canè spartito da Instgagram, am poi è tornato.lacon cui due settimane fa il bell’attore turco è tornati sui social, da allora solo scatti di ...

Advertising

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal… - Valenti76751061 : @DolunayDreams @Frances08241252 @ozgecangurel Una vera e propria meraviglia,non vedo l'ora di leggerla anche se ho… - fedreamerr : “Lei è molto importante per me, lo dico sempre, lo ripeto sempre e sarà molto importante e speciale per me.” “Sper… - Ju56228948 : RT @M0NIETTA: ?? Rpst IG #Mortezaatabaki Da un grande talento due scatti che ritraggono un grande artista: Can Yaman ripreso da Morteza Atab… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canale5! ??… -