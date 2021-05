Can Yaman e Diletta Leotta, parole forti | “Sono solo fatti suoi” (Di giovedì 13 maggio 2021) La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta si veste di un altro particolare che ha fatto parlare i giornali nelle ultime ore. Ecco cosa è successo. Can Yaman e Diletta LeottaSicuramente si tratta di una storia d’amore che ha fatto parlare tantissimo il pubblico. Prima in molti erano scettici sul fatto che i due stessero insieme, poi è arrivato il momento di vederli insieme con i due che hanno deciso di fatto di fare coming out e di venire fuori insieme l’uno al fianco dell’altro. Sicuramente la coppia ha fatto sognare il pubblico visto che entrambi Sono bellissimi, giovani e famosissimi oltre che ovviamente talentuosi. Da quel momento i fari dei paparazzi si Sono accesi attorno a loro cercando di capirne ogni minimo movimento. LEGGI ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) La storia tra Cansi veste di un altro particolare che ha fatto parlare i giornali nelle ultime ore. Ecco cosa è successo. CanSicuramente si tratta di una storia d’amore che ha fatto parlare tantissimo il pubblico. Prima in molti erano scettici sul fatto che i due stessero insieme, poi è arrivato il momento di vederli insieme con i due che hanno deciso di fatto di fare coming out e di venire fuori insieme l’uno al fianco dell’altro. Sicuramente la coppia ha fatto sognare il pubblico visto che entrambibellissimi, giovani e famosissimi oltre che ovviamente talentuosi. Da quel momento i fari dei paparazzi siaccesi attorno a loro cercando di capirne ogni minimo movimento. LEGGI ...

