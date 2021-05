Campidoglio: il centrodestra “assedia” Bertolaso. Telefona anche la Meloni, ma lui resiste (Di giovedì 13 maggio 2021) centrodestra in pressing su Guido Bertolaso e Gabriele Albertini perché trasformino il loro “no” in un “sì“. In ballo ci sono le candidature a sindaco, rispettivamente a Roma e a Milano. La novità di rilievo è che a fare il tifo per il ripensamento ci siano anche i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Soprattutto per ottenerlo da Bertolaso, al momento molto più coriaceo di Albertini nel difendere la posizione. Il pressing di FdI è particolarmente importante ai fini della decisione dell’ex-capo della Protezione Civile. È infatti il partito ritenuto finora più “freddo” sull’ipotesi Bertolaso. Una sensazione nettamente smentita dagli esponenti del partito di Via della Scrofa che hanno sottolineato come le loro perplessità non riguardassero le doti o le capacità di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021)in pressing su Guidoe Gabriele Albertini perché trasformino il loro “no” in un “sì“. In ballo ci sono le candidature a sindaco, rispettivamente a Roma e a Milano. La novità di rilievo è che a fare il tifo per il ripensamento ci sianoi Fratelli d’Italia di Giorgia. Soprattutto per ottenerlo da, al momento molto più coriaceo di Albertini nel difendere la posizione. Il pressing di FdI è particolarmente importante ai fini della decisione dell’ex-capo della Protezione Civile. È infatti il partito ritenuto finora più “freddo” sull’ipotesi. Una sensazione nettamente smentita dagli esponenti del partito di Via della Scrofa che hanno sottolineato come le loro perplessità non riguardassero le doti o le capacità di ...

