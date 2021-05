Campania, tempo bizzarro: arrivano nuvole e pioggia. Ma nel weekend cambia (Di giovedì 13 maggio 2021) tempo all’insegna dell’incertezza quello che sta interessando la Campania in questi giorni. Oggi, 13 maggio, previste modeste precipitazioni, anche a bassa quota, che si intensificheranno nella giornata di domani. Leggero calo delle temperature massime e minime. Maltempo in Campania, ma poi migliora nel weekend Il maltempo colpirà Napoli e il resto della provincia fino a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021)all’insegna dell’incertezza quello che sta interessando lain questi giorni. Oggi, 13 maggio, previste modeste precipitazioni, anche a bassa quota, che si intensificheranno nella giornata di domani. Leggero calo delle temperature massime e minime. Malin, ma poi migliora nelIl malcolpirà Napoli e il resto della provincia fino a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

BasketLuver : @NInfatti Brutto tempo in Campania? - mariarosariaFo8 : @giusepperizzos Giuseppe un po' lentucci direi. Io mi sono prenotata a fine aprile non sono categoria fragile e ho… - VincenzoOrab96 : Già da qualche tempo in #Campania si sta organizzando l'#Astraday, solo dosi di #AstraZeneca, tantissimi i giovani che si stanno vaccinando. - 34_liss : RT @rtl1025: ?? In Campania 'in relazione all'intervallo tra la prima e la seconda dose di vaccino #Pfizer e #Moderna' le #Asl dovranno 'pre… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? In Campania 'in relazione all'intervallo tra la prima e la seconda dose di vaccino #Pfizer e #Moderna' le #Asl dovranno 'pre… -