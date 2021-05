Cambiamento pazzesco per Massimo Boldi Da queste foto è irriconoscibile

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tutti lo conoscono,è uno dei principali protagonisti del cinema comico italiano; la sua carriera è iniziata verso la fine degli anni sessanta quando si esibiva come cabarettista, conoscendo in quelle vesti quelli che poi sarebbero diventati suoi colleghi, al tempo giovanissimi come lui, come ad esempio Teo Teocoli, con il quale durante uno spettacolo è nato quasi per caso uno dei suoi personaggi più riusciti. L’incontro fortunato Qualcuno ricorderà Max Cipollino, giornalista di un tg inventato, che ha dato vita anche al suo soprannome. Ma il vero successo però,lo ha raggiunto quando ha iniziato a far coppia con un altro amatissimo attore e figlio d’arte Christian De Sica. Il sodalizio artistico è andato avanti per anni, e li ha visti assieme per ben 23 film, contando anche quelli poi chiamati ...