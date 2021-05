Calciomercato Napoli | la situazione degli attaccanti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon la splendida vittoria sull’Udinese per 5-1 ilallenato da mister Gattuso prosegue incessantemente verso il cammino in Champions. Le altre però, Atalanta, Milan e Juiventus tengono il passo. Il campionato durerà ancora due giornate. Due match concitati che decideranno le sorti delper la prossima stagione. Ma in tutto questo trambusto si avvicina anche impetuosamente il. Allora ecco il punto sugli. Lorenzo Insigne aspetta il nuovo contratto. C’è distanza tra le parti. Adl vorrebbe ridugrli l’ingaggio e ovviamente l’agente del capitano propoende per mantenere lo stesso rapporto. Insigne però ha dalla sua il fatto di essere napoletano e di essere il beniamino della città. Non rinuncerà mai a. Bisogna solo trovare ...

La Gazzetta dello Sport

Ma secondo il portale Todofichajes.com il suo futuro sarà sempre in italia: ilavrebbe inserito il terzino nella propria lista dei desideri. Trattativa con lo United già in corso e possibile ...Sul tecnico delc'è anche la Lazio, con Inzaghi che potrebbe andare al Tottenham. L'altra pista per la Fiorentina porta all'estero, a Rudi Garcia .Valter De Maggio, a Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: "Massimiliano Allegri è in pole per la panchina del Napoli". Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha commentato così la bomba lanciata dal ...Il campionato durerà ancora due giornate. Due match concitati che decideranno le sorti del Napoli per la prossima stagione. Ma in tutto questo trambusto si avvicina anche impetuosamente il calciomerca ...