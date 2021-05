Calciomercato Inter, l'agente di Lautaro Martinez: 'Rinnovo fermo' - Annuncio su Hakimi (Di giovedì 13 maggio 2021) L'agente del calciatore, Alejandro Camano non si è sbilanciato, né in un senso né nell'altro, sul futuro del suo assistito ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': 'Non posso promettere nulla, allo ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 maggio 2021) L'del calciatore, Alejandro Camano non si è sbilanciato, né in un senso né nell'altro, sul futuro del suo assistito ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': 'Non posso promettere nulla, allo ...

Advertising

interliveit : ??#Inter, Camano non dà certezze sulla permanenza di #Lautaro: 'Se resterà? Non posso promettere nulla. Al momento l… - mikysannii : RT @cmdotcom: Ag. #Lautaro: 'Rinnovo in stand-by, non posso promettere nulla. Vogliamo capire il futuro dell'#Inter. Su #Hakimi...' https:/… - masolinismo : RT @cmdotcom: Ag. #Lautaro: 'Rinnovo in stand-by, non posso promettere nulla. Vogliamo capire il futuro dell'#Inter. Su #Hakimi...' https:/… - gizzo97 : RT @sportface2016: #Inter, l'agente di #LautaroMartinez fa tremare i tifosi nerazzurri: 'Non posso assicurare che resterà' - ariolsz : RT @cmdotcom: Ag. #Lautaro: 'Rinnovo in stand-by, non posso promettere nulla. Vogliamo capire il futuro dell'#Inter. Su #Hakimi...' https:/… -