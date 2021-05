Calcio: Festa compleanno Lukaku in hotel, intervengono carabinieri (Di giovedì 13 maggio 2021) Tra le 23 persone identificate questa notte in un albergo di Milano anche altri giocatori nerazzurri MILANO - Dopo la vittoria di ieri sera per 3 - 1 sulla Roma con tanto di gol (il 22esimo in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Tra le 23 persone identificate questa notte in un albergo di Milano anche altri giocatori nerazzurri MILANO - Dopo la vittoria di ieri sera per 3 - 1 sulla Roma con tanto di gol (il 22esimo in ...

