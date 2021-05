Calcio | Collegio Garanzia | respinto ricorso della Lazio contro il Torino

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Ildidello Sport, a Sezioni Unite, hailil. Il recuperogara si giocherà quindi martedì 18 maggio. "Ildidello Sport, a Sezioni Unite, all'esitosessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Franco Frattini, hailiscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S.S.p.a.ilF.C. S.p.a. per la riformasentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di ...

Sì è chiusa, davanti aldi Garanzia dello Sport, l'udienza di terzo grado sulla mancata disputa di Lazio - Torino del 2 marzo scorso a causa dell'impossibilità della formazione granata di ...Si è concluso dopo circa trequarti d'ora il dibattimento di fronte aldi garanzia dello Sport sulla mancata disputa di Lazio - Torino, lo scorso 2 marzo, a causa dei diversi casi Covid tra i granata. Si tratta dell'ultimo grado di giustizia sportiva che ...Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso della Lazio che chiedeva il 3-0 a tavolino per la partita non giocata il 2 marzo scorso contro il Torino, e per ...Il Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha infatti respinto in modo definitivo il ricorso del club biancoceleste. Sì è chiusa, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, ...