Calabria | il dramma dei 7mila tirocinanti precari della P a | “Noi | ignorati da politica e sindacati”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Riceviamo e pubblichiamo l’appello deicalabresi. Gentile redazione e gentile direttore,siamo madri e padri di famiglia che continuano a vivere da anni nella disperazione e nellaetà cronica e quotidiana e che continuano ad essere prese in giro dalla classeregionale e non. Sia a voce sia attraverso proclami in cui si dichiara reale interesse per la nostra vertenza quando invece si tratta soltanto di slogan elettorali (in, com’è noto, si vota quest’anno). Ancora ci viene negata ogni prospettiva concreta di lavoro in termini di contrattazione (non è una nostra invenzione, ci è stata promessa dall’attuale classedopo anni e anni di tirocini). La nostra dignità di lavoratori continua ad essere violata, per cui ...