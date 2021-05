Cagliari, sfida al Milan pensando al Genoa: salvezza vicina (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il Cagliari si avvicina concretamente all’obiettivo salvezza. Miracolo quasi centrato da Semplici: ora la sfida al Milan, poi match finale contro il Genoa Il Cagliari si prepara a mettere le mani sull’obiettivo salvezza in maniera definitiva. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina, il club isolano è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il pareggio contro la Fiorentina, ilsi avconcretamente all’obiettivo. Miracolo quasi centrato da Semplici: ora laal, poi match finale contro ilIlsi prepara a mettere le mani sull’obiettivoin maniera definitiva. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina, il club isolano è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OptaPaolo : 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #CagliariFiorentina - Rikymilanista92 : @eNo11 speriamo che l'Inter arrivi serena alla sfida con la Juve perchè vorrei vincesse in modo da far stare il Mil… - infoitsport : Cagliari, niente pause per Semplici: subito al lavoro per la sfida con il Milan - notiziesarde : ? Suazo è il nuovo Allenatore del Carbonia ?? L'ex bomber del Cagliari pronto alla sfida del campionato di serie D… - teo_acm : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… -