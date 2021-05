Burak Yilmaz ha stravolto la Ligue 1

(Di giovedì 13 maggio 2021) Al 45esimo del primo tempo, il Lille è sotto di due gol a Lione e di due punti rispetto al primo posto in classifica. Nella partita di ritorno, il gol di Slimani e l’autogol di José Fonte gli hanno fatto perdere la testa della1, ovviamente a scapito del PSG, dopo una stagione passata a cullare il sogno di interrompere per la terza volta nell’ultimo decennio la sua tirannia in Francia. La sua lunga corsa sembra essere giunta al termine. C’è però un’ultima azione prima che l’arbitro fischi: il Lille cambia gioco verso destra, gestisce il pallone con Celik, André e José Fonte, e alla fine prova a passare per vie centrali. Da Soumaré e Ikoné, e poi dritto verso la porta. Il giovane attaccante francese viene trattenuto alle spalle da Tiago Mendes, appena fuori dalla lunetta dell’area. La squadra di Galtier chiede il giallo, mentre intorno al pallone si è già formato ...

Advertising

lUltimoUomo : A 35 anni, alla prima stagione in uno dei 5 maggiori campionati, sta trascinando il Lille a un'improbabile vittoria… - Yuro_23 : Burak Yilmaz era vicino al benevento o a squadre di questo livello e ora domina il Ligue 1 - the21Alex : RT @DAZN_IT: 'Da casa sua!' ?? Burak Yilmaz spacca la porta e fa volare il Lille ?? #Ligue1 #DAZN - rickembecker : RT @DAZN_IT: 'Da casa sua!' ?? Burak Yilmaz spacca la porta e fa volare il Lille ?? #Ligue1 #DAZN - infoitsport : Burak Yilmaz segna un super gol con il Lille e raggiunge Ibrahimovic nella speciale classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Burak Yilmaz

L'Ultimo Uomo

come Zlatan Ibrahimovic e dietro solo a Cristiano Ronaldo tra i calciatori over 35 più prolifici de'Europa. L'attaccante turco ha firmato un'altra doppietta decisiva per il suo Lille , ...In golcon una doppietta: il primo su rigore, il secondo con una cannonata dalla distanza, poi il tris di David nella ripresa. In alto le immagini salienti della sfida.Jonathan David, dopo un inizio difficile, ha preso per mano il Lille e lo sta conducendo allo scudetto in Ligue 1. Con un occhio al calciomercato estivo ...Il suo nome ancora fa un certo effetto ai tifosi biancocelesti che in passato hanno sognato di vederlo indossare i colori biancocelesti. Oggi, Burak Yilmaz, è ad un passo dal conquistare uno storico s ...