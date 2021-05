Buongiorno mamma anticipazioni | chi salverà SOLE? Dopo il dramma | due scoperte…

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sta avendo un buon riscontro la nuova proposta all’insegna del “family drama” di Mediaset: la fiction, oltre a risultati niente male sul fronte Auditel, sta provocando molta curiosità nei telespettatori, che a questo punto sono ansiosi di arrivare alla soluzione dei vari misteri che riguardano casa Borghi. Leggi anche: Love Is In The Air: EDA bacia SERKAN e… Restano ancora due puntate per capire più o meno tutto (ma una seconda stagione pare essere già in previsione) e quindi concentriamoci sull’appuntamento in onda la prossima settimana. C’è da dire intanto che, salvo variazioni, la serie tv con Raoul Bova tornerà ad andare in onda di mercoledì,lo spostamento al martedì di questa settimana. A parte ciò, l’interesse degli aficionados ora è tutto per il destino della giovanissima ...