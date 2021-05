Brutto infortunio per Samantha De Grenet, la showgirl con le stampelle racconta tutto sui social (Di giovedì 13 maggio 2021) Momento no per Samantha De Grenet, la showgirl si è presenta sui social con un paio di stampelle. A spiegare cosa è successo è stata lei. Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati. Nelle settimane scorse Samantha De Grenet è stata al centro del gossip per via della lite, che continua dal Grande Fratello Vip, con Antonella. Tra le due la tensione è sempre più alta. “Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato” aveva raccontato a Barbara D’Urso Samantha De Grenet. Le due donne si sono scontrate al GF Vip e l’opinionista del reality ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito il programma. Un giornalista di Nuovo ha chiesto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Momento no perDe, lasi è presenta suicon un paio di. A spiegare cosa è successo è stata lei. Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati. Nelle settimane scorseDeè stata al centro del gossip per via della lite, che continua dal Grande Fratello Vip, con Antonella. Tra le due la tensione è sempre più alta. “Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato” avevato a Barbara D’UrsoDe. Le due donne si sono scontrate al GF Vip e l’opinionista del reality ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito il programma. Un giornalista di Nuovo ha chiesto a ...

