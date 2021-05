Brexit, la storia di Eugenia: «Detenuta in aeroporto e rimpatriata nonostante il colloquio di lavoro» (Di giovedì 13 maggio 2021) La Brexit inizia a ricadere sui cittadini europei che entrano nel Regno Unito per lavoro. Secondo quanto raccolto dal quotidiano The Guardian, infatti, ci sarebbero stati diversi casi di cittadini provenienti da Paesi Ue trattenuti nelle stanze degli aeroporti britannici o in centri di detenzione per migranti. Le persone interpellate dal giornale hanno raccontato di essere state «sottoposte all’esperienza umiliante e traumatica dell’espulsione». Le motivazioni ricostruite nell’articolo affrontano la questione della possibilità, di fatto negata, di esplorare anche senza visto il mercato del lavoro britannico per tutti i cittadini che decidono di cercare lavoro o avere colloqui per una posizione professionale nel Paese. In altri casi, tuttavia, alcuni intervistati hanno infranto le regole, come quella di impegnarsi in ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Lainizia a ricadere sui cittadini europei che entrano nel Regno Unito per. Secondo quanto raccolto dal quotidiano The Guardian, infatti, ci sarebbero stati diversi casi di cittadini provenienti da Paesi Ue trattenuti nelle stanze degli aeroporti britannici o in centri di detenzione per migranti. Le persone interpellate dal giornale hanno raccontato di essere state «sottoposte all’esperienza umiliante e traumatica dell’espulsione». Le motivazioni ricostruite nell’articolo affrontano la questione della possibilità, di fatto negata, di esplorare anche senza visto il mercato delbritannico per tutti i cittadini che decidono di cercareo avere colloqui per una posizione professionale nel Paese. In altri casi, tuttavia, alcuni intervistati hanno infranto le regole, come quella di impegnarsi in ...

