Botte da orbi tra Cecchi Paone e Adinolfi sul ddl Zan: “Massone”. “Vigliacco miserabile” (video) (Di giovedì 13 maggio 2021) Botte da orbi, toni fuori dalle righe. Nella puntata di Zona Bianca su Rete4 Mario Adinolfi e Alessandro Cecchi Paone se ne sono dette di tutti i colori sul Ddl Zan. Due furie davanti il pacato Giuseppe Brindisi, noto al contrario per il suo aplomb impeccabile e signorile. “Voglio usare il mio tempo provando a difende questo sacerdote e a difendere la posizione dottrinale della Chiesa cattolica. Che ha espresso con un responso firmato da Papa Francesco il no alla benedizione delle coppie omosessuali: ripeto responsum della Congregazione della dottrina della fede firmato da Papa Francesco. Quel sacerdote non ha certo parlato fuori dalla linea della Conferenza Episcopale Italiana”. L’esordio di Adinolfi, giornalista, esponente del Popolo della Famiglia, manda in tilt ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021)da, toni fuori dalle righe. Nella puntata di Zona Bianca su Rete4 Marioe Alessandrose ne sono dette di tutti i colori sul Ddl Zan. Due furie davanti il pacato Giuseppe Brindisi, noto al contrario per il suo aplomb impeccabile e signorile. “Voglio usare il mio tempo provando a difende questo sacerdote e a difendere la posizione dottrinale della Chiesa cattolica. Che ha espresso con un responso firmato da Papa Francesco il no alla benedizione delle coppie omosessuali: ripeto responsum della Congregazione della dottrina della fede firmato da Papa Francesco. Quel sacerdote non ha certo parlato fuori dalla linea della Conferenza Episcopale Italiana”. L’esordio di, giornalista, esponente del Popolo della Famiglia, manda in tilt ...

