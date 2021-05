BOOM! “Quelli che il calcio” lascia la domenica pomeriggio (ai documentari) e sbarca nella prima serata del lunedì (Di giovedì 13 maggio 2021) Luca e Paolo con Mia Ceran Importanti novità attendono Rai 2 nella prossima stagione TV 2021/2022. La più significativa sarà l’abbandono della domenica pomeriggio di un marchio storico della rete: Quelli che il calcio. Per la prima volta, la trasmissione che mescola intrattenimento e calcio per seguire in diretta le partite della Serie A (sempre meno, dato lo spezzatino del campionato) diventa l’appuntamento del monday night: ogni lunedì, in prima serata. Luca e Paolo con Mia Ceran, confermati alla guida della trasmissione, portano dunque Quelli che il calcio in prime time per rivivere tutta la giornata di campionato appena conclusa e seguire live – quando ci sarà – il posticipo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Luca e Paolo con Mia Ceran Importanti novità attendono Rai 2prossima stagione TV 2021/2022. La più significativa sarà l’abbandono delladi un marchio storico della rete:che il. Per lavolta, la trasmissione che mescola intrattenimento eper seguire in diretta le partite della Serie A (sempre meno, dato lo spezzatino del campionato) diventa l’appuntamento del monday night: ogni, in. Luca e Paolo con Mia Ceran, confermati alla guida della trasmissione, portano dunqueche ilin prime time per rivivere tutta la giornata di campionato appena conclusa e seguire live – quando ci sarà – il posticipo ...

