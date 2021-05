Bollettino Coronavirus Protezione Civile 13 maggio | i dati ufficiali

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.085 nuovi casi, 201 morti. Tasso di positività al +0,2%, calano le terapie intensive https://… - Matteo16754131 : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.085 nuovi casi, 201 morti. Tasso di positività al +0,2%, calano le terapie intensive https://… - maicosuelo : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.085 nuovi casi, 201 morti. Tasso di positività al +0,2%, calano le terapie intensive https://… - trolldepresso : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.085 nuovi casi, 201 morti. Tasso di positività al +0,2%, calano le terapie intensive https://… - PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 13 maggio: 201 morti e 8.085 contagi. Ecco i nuovi casi Covid e le regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

...il quadro delepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute. Su 9.160 tamponi per l'infezione dasono ...... secondo ilaggiornato della Regione Lazio. In Toscana 651 nuovi casi e 21 decessi In Toscana sono 235.243 i casi di positività al, 651 in più rispetto a ieri (628 confermati ...ROMA - Più positivi con meno tamponi, ma anche i morti che calano decisamente. Sono i dati di oggi, giovedì 13 maggio, del bollettino di giovedì 13 maggio ...Bollettino Covid 13 maggio 2021. La situazione e i nuovi contagi in Italia Bollettino Covid Italia – Sono 8.085 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min ...