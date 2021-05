Bollettino Coronavirus di Giovedì 13 Maggio 2021 | rapporto positivi tamponi al 2 | 81%

(Di giovedì 13 maggio 2021) In data 13l’incremento nazionale dei casi è +0,19% (ieri +0,19%) con 4.139.160 contagiati totali, 3.669.407 dimissioni/guarigioni (+14.295) e 123.745 deceduti (+201); 346.008 infezioni in corso (-6.414). Ricoverati con sintomi -672 (13.608); terapie intensive -99 (1.893) con 81 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 287.026totali (ieri 306.744) di cui 162.764 molecolari (ieri 166.476) e 124.262 test rapidi (ieri 140.268) con 95.978 casi testati (ieri 93.786); 8.085(target 4.311);totali 2,81% (ieri 2,55% – target 2%);/casi testati 8,42% (ieri 8,37% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.396; Campania 1.110; Piemonte 706; Lazio 654; Toscana 651; Emilia Romagna 618; ...

