Bloccato l’account TikTok per oltre 500 000 italiani | le ragioni ufficiali

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ci sono importanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame per coloro che si ritrovano con l‘accountin Italia, almeno stando alle informazioni emerse oggi 13 maggio. Secondo le ultime statistiche trapelate sul web, infatti, tantissime persone al momento non possono più accedere alla piattaforma, in seguito allo sforzo ulteriore che è stato fatto per impedire che potesse essere utilizzata dai bambini. Non si tratta, pertanto, di un’anomalia tecnica come quella che abbiamo esaminato alcune settimane fa. Occhio alin Italia: cosa sta succedendo La nuova politica introdotta dallo staff, infatti, rischia di far aumentare anche nei prossimi mesi il numero di utenti che si ritroverà con...