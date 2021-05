BIKEWAYS ROMA: in libreria la mappa per esplorare Roma in bicicletta (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma è una città a portata di bici. Da oggi in libreria tutte le ciclabili e le altimetrie in una sola mappa: BIKEWAYS Roma BIKEWAYS Roma è la mappa di Typimedia Editore per esplorare Roma in bicicletta: 25 ciclabili con la specifica delle altimetrie, 153 km di percorsi, 22 aree verdi. La chiamavano la città dei sette colli. Ma Roma oggi, con il suo reticolato di ciclabili in gran parte pianeggianti, si scopre sempre più bikefriendly. Dal centro alla periferia, da nord a sud, l’offerta di percorsi consente di spostarsi da un quartiere all’altro in sella ad una bici. Godendo di piacevoli intermezzi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021)è una città a portata di bici. Da oggi intutte le ciclabili e le altimetrie in una solaè ladi Typimedia Editore perin: 25 ciclabili con la specifica delle altimetrie, 153 km di percorsi, 22 aree verdi. La chiamavano la città dei sette colli. Maoggi, con il suo reticolato di ciclabili in gran parte pianeggianti, si scopre sempre più bikefriendly. Dal centro alla periferia, da nord a sud, l’offerta di percorsi consente di spostarsi da un quartiere all’altro in sella ad una bici. Godendo di piacevoli intermezzi ...

