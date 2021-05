Biden, oleodotto torna operativo, benzina entro il weekend (Di giovedì 13 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 13 - "Il carburante comincia a fluire, Colonial Pipeline dovrebbe raggiungere la piena operatività mentre sto parlando, la disponibilità di benzina dovrebbe essere normale entro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 13 - "Il carburante comincia a fluire, Colonial Pipeline dovrebbe raggiungere la piena operatività mentre sto parlando, la disponibilità didovrebbe essere normaleil ...

Cybersicurezza: la Casa Bianca impone nuove regole alle aziende Dopo i contini - e disastrosi - attacchi hacker degli ultimi mesi, la Casa Bianca ha deciso sia il caso di intensificare la cybersicurezza.

