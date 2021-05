Biden ha firmato un ordine esecutivo per scongiurare nuovi disastri di cybersicurezza (Di giovedì 13 maggio 2021) (foto: Doug Mills-Pool/Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo con lo scopo di migliorare la sicurezza informatica nazionale. La mossa di Biden arriva in risposta ai recenti attacchi informatici che hanno colto gli Stati Uniti impreparati: quello che ha paralizzato il più grande gasdotto della costa orientale, le vulnerabilità dei server di Microsoft Exchange, che hanno esposto oltre 60mila organizzazioni nei soli Stati Uniti, e l’hack della catena di approvvigionamento di SolarWinds, che ha compromesso 9 agenzie federali, sono solo alcuni dei principali attacchi informatici con cui gli Stati Uniti hanno avuto a che fare recentemente. A questi si aggiungono i numerosi attacchi ransomware che colpiscono i sistemi informatici dei governi delle città ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) (foto: Doug Mills-Pool/Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti Joehauncon lo scopo di migliorare la sicurezza informatica nazionale. La mossa diarriva in risposta ai recenti attacchi informatici che hanno colto gli Stati Uniti impreparati: quello che ha paralizzato il più grande gasdotto della costa orientale, le vulnerabilità dei server di Microsoft Exchange, che hanno esposto oltre 60mila organizzazioni nei soli Stati Uniti, e l’hack della catena di approvvigionamento di SolarWinds, che ha compromesso 9 agenzie federali, sono solo alcuni dei principali attacchi informatici con cui gli Stati Uniti hanno avuto a che fare recentemente. A questi si aggiungono i numerosi attacchi ransomware che colpiscono i sistemi informatici dei governi delle città ...

