Biden chiama, Draghi risponde. Perché Kerry guarda a Roma (Di giovedì 13 maggio 2021) È iniziata oggi da Roma la seconda missione europea di John Kerry, dopo quella di inizio marzo. In attesa di incontrare domani il presidente del Consiglio Mario Draghi e di essere ricevuto in un’udienza da papa Francesco, oggi sull’agenda dell’inviato speciale per il clima del presidente statunitense Joe Biden faccia a faccia con i ministri Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Luigi Di Maio (Esteri) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico). Tre esponenti del governo italiano che nei giorni scorsi avevano incontrato anche Alok Sharma, il presidente della Cop26 che l’Italia organizza assieme al Regno Unito. A dimostrazione, come sottolineavamo su Formiche.net, di come il dossier clima incroci quelli relativi a relazioni internazionali e politica industriale. A far da Cicerone nella Capitale per ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 maggio 2021) È iniziata oggi dala seconda missione europea di John, dopo quella di inizio marzo. In attesa di incontrare domani il presidente del Consiglio Marioe di essere ricevuto in un’udienza da papa Francesco, oggi sull’agenda dell’inviato speciale per il clima del presidente statunitense Joefaccia a faccia con i ministri Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Luigi Di Maio (Esteri) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico). Tre esponenti del governo italiano che nei giorni scorsi avevano incontrato anche Alok Sharma, il presidente della Cop26 che l’Italia organizza assieme al Regno Unito. A dimostrazione, come sottolineavamo su Formiche.net, di come il dossier clima incroci quelli relativi a relazioni internazionali e politica industriale. A far da Cicerone nella Capitale per ...

