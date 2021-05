“Beve 7 litri al giorno ma è disidratata” | come sta la ragazza che ha ricevuto per sbaglio 4 dosi di vaccino

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 maggio 2021) La 23enne di Massa Carrara alla quale sono state iniettate per errore 4dianti-Covid Pfizer-Biontec (6secondo il primo referto, 4 per l’ospedale di Massa dopo ulteriori accertamenti)settedi acqua al, ma continua a essere disidrata. La giovane è in cura dal virologo Fabrizio Pregliasco, dell’Università Statale di Milano, che monitora la situazione. “Devono passare dei giorni, la speranza è che non ci siano reazioni pesanti, ma siamo ottimisti”, spiega. Gli esperti stanno valutando se la disidratazione sia effettivamente causata dal sovradosaggio del. Intanto, scrive il Corriere, laè stata sottoposta a nuove analisi per capireevolverà la sua situazione. In questi casi, dicono ...