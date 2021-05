Benevento | donna investita da auto | trasportata all’ospedale “San Pio”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaè statanella tarda mattinata odierna a, in zona Rotonda della Pacificazione. La signora, per la quale si è reso necessario il trasporto“San Pio“, stava attraversando quando è stata colpita da una Citroen Picasso, alla cui guida c’era un uomo classe 1966. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benevento donna

Fanpage.it

L'ex arbitro di serie A è intervenuto sul clamoroso errore del Var in- Cagliari. E ancora sulla tecnologia in campo: 'Avrei pagato per averla', sul primo arbitroin serie B: 'Se è all'altezza va bene' e sui casi Gavillucci e Suarez di Filippo Ciapini F ...Laavrà comunque tirato un sospiro di sollievo, visto che mamma e papà non si trovavano nella villa. Quest'ultima si trova a San Nicola Manfredi, un comune in provincia di. Nunzia De ...Benevento – Una donna è stata investita nella tarda mattinata odierna a Benevento, in zona Rotonda della Pacificazione. La signora, per la quale si è reso necessario il trasporto all’ospedale “San Pio ...Valle Caudina: forza posto di blocco, 41enne nei guai. Non si ferma al posto di blocco della polizia municipale di San Martino Valle ...