Bene la manifattura a Bergamo | meglio che in Lombardia | gli ordini lasciano intravedere la ripresa

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il confronto della produzione manifatturiera bergamasca con il primo trimestre del 2020 risente del lockdown iniziato proprio in quel periodo per contrastare la pandemia, che aveva causato un forte calo produttivo: la variazione tendenziale nei primi tre mesi del 2021 risulta quindi molto elevata, pari al +10,6% per le imprese industriali con almeno 10 addetti e al +13,7% per quelle artigiane con almeno 3 addetti. Il confronto con il quarto trimestre del 2020 offre invece un quadro diverso, con l’industria che evidenzia una variazione congiunturale ancora positiva (+0,5%), ma in rallentamento rispetto alla velocità didei trimestri scorsi, e l’artigianato che registra una flessione (-1%), interrompendo il processo di recupero dei livelli pre-Covid. Gli indici della produzione dei due comparti si attestano rispettivamente a quota 105,6 e 100,3, con un divario ...

