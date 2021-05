Belen, parla Antonino Spinalbese: “Mi ha rubato il cuore e la mente” (Di giovedì 13 maggio 2021) È un periodo felicissimo per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la coppia non vede l’ora di abbracciare la piccola Luna Marì, che nascerà questa estate. E nell’attesa dell’arrivo della loro bambina, la showgirl argentina e il compagno si godono gli ultimi momenti “a due”. Per la prima volta Antonino Spinalbese ha voluto dire la sua sul rapporto con la Rodriguez dopo mesi di silenzio. Anche se a parlare ci sono sempre stati i loro romantici scatti sui social e i video pieni di complicità, questa volta l’hair stylist ha raccontato in una lunga intervista su Granelli-La serie del loro rapporto speciale. Nella chiacchierata Spinalbese ha svelato che Belen Rodriguez è una donna dolcissima, fantastica e che il loro è un amore puro, vero e sincero: Sono ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) È un periodo felicissimo perRodriguez e: la coppia non vede l’ora di abbracciare la piccola Luna Marì, che nascerà questa estate. E nell’attesa dell’arrivo della loro bambina, la showgirl argentina e il compagno si godono gli ultimi momenti “a due”. Per la prima voltaha voluto dire la sua sul rapporto con la Rodriguez dopo mesi di silenzio. Anche se are ci sono sempre stati i loro romantici scatti sui social e i video pieni di complicità, questa volta l’hair stylist ha raccontato in una lunga intervista su Granelli-La serie del loro rapporto speciale. Nella chiacchierataha svelato cheRodriguez è una donna dolcissima, fantastica e che il loro è un amore puro, vero e sincero: Sono ...

