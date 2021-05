Bela da leggenda | i numeri del World Padel Tour

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bela leggenda

Tiscali.it

Tre vittorie al Master Final anche Maxi Sanchez (campione nelle prime tre edizioni), per Sanyo Gutierrez e per Lima , che oltre ia due successi insieme a "" se n'è preso uno anche con Ale Galan, ...... passare da unacome Sanyo Gutierrez al mancino andaluso sembrava un passo indietro, ... mentre ad Alicante si sono presi la rivincita contro/Sanyo, prima di arrendersi a Galan/Lebron. ...La serie «Il dialetto ieri e oggi»: venerdì con il quotidiano e «7» il primo dei tre volumi gratuiti sul dialetto meneghino curati da Giangiacomo Schiavi, ispirati alla rubrica «Noi cittadini» ...Quando il Benfica si rifiutò di adeguargli l'ingaggio, il tecnico Bela Guttmann non la prese bene e lanciò una maledizione alla squadra.