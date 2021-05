Beautiful | anticipazioni USA | scoppia la guerra tra Thomas e Bill

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 13 maggio 2021) Leamericane diannunciano grandi svolte nelle indagini che riguardano il misterioso omicidio di Vinny Walker.Forrester eSpencer saranno sul piede di, mentre lo strano comportamento di Liam farà preoccupare Hope Logan. Anche Wyatt sarà sulla strada per la verità, quindi nelle puntate della longeva soap statunitense in onda dal 17 al 21 maggio ci sarà molta azione e suspense.americane: Hope sospetta di Liam Visto i continui scontri tra Liam e, Wyatt vorrà scoprirà che cosa sta accadendo tra loro due, che segreto stanno custodendo. Il magnate proverà per l'ennesima volta a buttare Wyatt fuori pista, ma il fidanzato di Flo sarà piuttosto implacabile. Nel frattempo, Liam cercherà ...