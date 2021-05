Beautiful anticipazioni americane | Zoe scopre l’amante di Carter

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 maggio 2021) Colpi di scena a non finire nelle puntatediin onda attualmente sui canali oltremare in quanto, ad essere protagonisti assoluti della scena, sono Quinn e. La Fuller desidera trovare il modo di riunire l’avvocato e la bella modella Zoe Buckingham e tenterà di tutto per aiutare la coppia a superare i loro problemi. Ma qualcosa di imprevisto accade nel frattempo Infatti mentre la signora Forrester confida adei suoi problemi coniugali con Eric si accende tra di loro la miccia e scoppia immediatamente una passione travolgente che li porta così a superare il limite. La madre di Wyatt tradisce così suo marito Eric mentrecommette lo stesso errore che ha fatto Zoe. Quest’ultimo infatti aveva tentato di sedurre Zende e aveva provocato la rottura del suo rapporto con ...