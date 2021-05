Beautiful Anticipazioni 14 maggio 2021 | Katie informa Ridge e Steffy Sally sta per morire!

(Di giovedì 13 maggio 2021) Scopriamo lee le Trame didel 14. Nella Puntata in onda su Canale 5,erano pronti a licenziare, maè intervenutando padre e figlia delle gravi condizioni di salute della povera Spectra.

: Ridge e Steffy delusi dal lavoro di Sally E' un momento difficile per Sally , la ragazza sembra non trovare più la giusta intesa con il suo capo, Steffy . La collezione che ...puntata oggi, 13 maggio Nella puntata di oggi, giovedì 13 maggio, di, il piano di Thomas è molto chiaro: ha acceso l'interfono fra la sua stanza e quella si suo ...Beautiful, anticipazioni 14 maggio: ecco come proseguirà la soap. L'attenzione sarà incentrata ancora sul dramma di Sally Spectra, a cui resta un mese di vita. Beautiful, anticipazioni 14 maggio: Kati ...Continua l’appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore che venerdì 14 maggio 2021, terminerà la settimana con un’altra nuovissima puntata che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e ...