Beach volley, Europeo Under 22 Baden. L'Italia fa l'en plein al debutto. Tris di successi per gli azzurri (Di giovedì 13 maggio 2021) Tris di vittorie per la doppia coppia azzurra impegnata agli Europei Under 22 di Beach volley a Baden. Gli azzurri mantengono le promesse e soprattutto Scampoli/Gottardi in campo femminile convincono a più riprese mentre Dal Corso/Marchetto si distraggono e rischiano qualcosa di troppo contro i moldavi nel secondo set. Dominio assoluto per Scampoli/Gottardi nei due incontri del girone preliminare. La coppia italiana ha prima demolito con un secco 2-0 (21-11, 21-6) la coppia lituana Krizanauskaite/Petrauskaite e poi si è imposta con un altrettanto netto 2-0 (21-9, 21-11) sulle croate Begic/Begic. Domani alle 14 le azzurre affronteranno la coppia ceca Svobodova/Zolnercikova (due vittorie in altrettante gare) nella sfida che vale il primo posto nel girone e l'accesso diretto agli ottavi ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Campionati Europei U22: i risultati delle coppie azzurre In Aggiornamento: Hanno preso il via quest'oggi i Campionati Europei Under 22 di beach volley in corso di svolgimento a Baden (Austria). Ai nastri di partenza due coppie azzurre: Claudia Scampoli e Valentina Gottardi nel tabellone femminile e Tobia Marchetto e Gianluca Dal Corso ...

SPORT, GRANDI EVENTI: DA REGIONE 400 MILA EURO. LIRIS:'INVESTIMENTI PER PROMOZIONE TERRITORIO' Si tratta di una competizione di carattere nazionale che coinvolge anche le realtà locali e raggruppa diverse discipline (dal beach volley al beach rugby, passando per Il tennis tavolo, il tiro con l'...

Presentata l'Arena del King & Queen Beach Volley Tour Il Cittadino di Recanati Beach volley, Campionato Italiano 2021. Ecco tutte le tappe! Si parte a Lecce, finale a Caorle La Federvolley ha reso note date e sedi del prossimo Campionato italiano di beach volley che prenderà il via nel week end dall'11 al 13 giugno e si concluderà il 5 settembre a Caorle con l'assegnazion ...

Beach Volley: Una estate sulla spiaggia con la Fipav. Le manifestazioni e le date ROMA - La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato il calendario degli appuntamenti del beach volley per la stagione 2021. Quella che sta per prendere ...

