BAT investe 20 milioni per l' acquisto di tabacco italiano

ROMA (ITALPRESS) – Anche per il 2021 British American Tobacco (BAT) Italia sceglie l'agricoltura italiana. In occasione dell'evento "acquisto di tabacco e filiera sostenibile: l'impegno di BAT per il settore tabacchicolo italiano", organizzato da BAT e ITALTAB in collaborazione con Confagricoltura e CIA-Agricoltori Italiani, alla presenza anche del sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, l'azienda ha annunciato l'acquisto di 7.000 tonnellate dei migliori tabacchi lavorati in Italia, provenienti da Veneto, Campania, Toscana e Umbria, per un investimento totale di 20 milioni di euro.Quello tra BAT e la tabacchicoltura italiana è un rapporto consolidato, alimentato costantemente nel corso degli ultimi quindici anni.

