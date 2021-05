BAT, 20 mln per l’acquisto di tabacco italiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Anche nel 2021 British American Tobacco acquisterà 7.000 tonnellate di tabacco provenienti da Veneto, Campania, Toscana e Umbria, per un investimento di 20 milioni di euro. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Anche nel 2021 British American Tobacco acquisterà 7.000 tonnellate diprovenienti da Veneto, Campania, Toscana e Umbria, per un investimento di 20 milioni di euro. abr/gtr su Il Corriere della Città.

