Bassetti | “Virologi spariranno da tv | speriamo presto”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Prima o poi spariremo anche noie infettivologi,, perché vorrà dire che sarà finita la pandemia. Quando arriveremo a 30 milioni di persone vaccinate, a 3 settimane dalla prima dose, potremo togliere le mascherine”. Matteo, uno dei volti più noti nell’emergenza covid, si esprime così a Un giorno da pecora su Radio1. “Io ho detto che chi va in televisione lo fa perché gli piace. Piace a tutti quelli che la fanno, anche se dicono il contrario. E in questo senso è una droga”, dice il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. “Finché ci sarà il virus, la gente preferisce ascoltare chi è competente. Noi andiamo in tv per parlare di pandemia, se bisogna parlare d’altro, meglio stare a casa”, ...