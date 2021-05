Bassetti a costo zero. Ma gli altri... "Duemila euro più Iva": virologi in tv, ecco nome per nome quanto si intascano (Di giovedì 13 maggio 2021) Massimo Galli, che ha avvisato di non volere andare in tv almeno per due settimane (annuncio che ha fatto più volte negli ultimi mesi) ,ha sempre sostenuto di non aver mai preso una lira per le ospitate in tv. E non chiede un euro nemmeno Matteo Bassetti. Ma non tutti i virologi sono così generosi nei confronti dei programmi e dei canali che li chiamano. Da quando sono diventati famosi per via della pandemia da coronavirus, infatti, molti di essi prendono un compenso. L'anno scorso il Codacons ha chiesto lumi sull'eventuale cachet del professore Roberto Burioni a Che tempo che fa, una presenza fissa che prevede un gettone di presenza, non quantificabile. Riporta ancora il Fatto quotidiano che a maggio dell'anno scorso, in piena emergenza il settimanale Panorama si era rivolto a Elastica, agenzia di eventi e comunicazione di Bologna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Massimo Galli, che ha avvisato di non volere andare in tv almeno per due settimane (annuncio che ha fatto più volte negli ultimi mesi) ,ha sempre sostenuto di non aver mai preso una lira per le ospitate in tv. E non chiede unnemmeno Matteo. Ma non tutti isono così generosi nei confronti dei programmi e dei canali che li chiamano. Da quando sono diventati famosi per via della pandemia da coronavirus, infatti, molti di essi prendono un compenso. L'anno scorso il Codacons ha chiesto lumi sull'eventuale cachet del professore Roberto Burioni a Che tempo che fa, una presenza fissa che prevede un gettone di presenza, non quantificabile. Riporta ancora il Fatto quotidiano che a maggio dell'anno scorso, in piena emergenza il settimanale Panorama si era rivolto a Elastica, agenzia di eventi e comunicazione di Bologna ...

Advertising

ENRICO27218318 : RT @Libero_official: Ecco i #cachet dei virologi diventati famosi col #coronavirus: quanto prendono per le ospitate in televisione (#Basset… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Ecco i #cachet dei virologi diventati famosi col #coronavirus: quanto prendono per le ospitate in televisione (#Basset… - Libero_official : Ecco i #cachet dei virologi diventati famosi col #coronavirus: quanto prendono per le ospitate in televisione (… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: #Bassetti: 'Per i paesi poveri il candidato migliore credo sia il vaccino di AstraZeneca: costo molto basso, facilità… - SignorAldo : RT @Cartabiancarai3: #Bassetti: 'Per i paesi poveri il candidato migliore credo sia il vaccino di AstraZeneca: costo molto basso, facilità… -