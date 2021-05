Basket, Playoff Serie A1: Olimpia conquista la gara-1, Trento sconfitta 88-62 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’AX Armani Exchange Milano ha sconfitto la Dolomiti Energia Trento nella gara-1 dei Playoff di Serie A1 con un netto 88-62. gara dominata dai padroni di casa che dopo un piccolo svantaggio iniziale allungano il punteggio arrivando a +23 nel corso del terzo quarto. Trento in grande difficoltà nonostante le iniziative di Browne, miglior realizzatore insieme a Shields. LA PARTITA – Partenza molto forte di Trento che si porta avanti (4-7) e riesce a mantenere il vantaggio per la prima metà del primo quarto (6-10). L’Olimpia prova a reagire rimettendo in parità il punteggio (10-10), ma gli avversari allungano nuovamente arrivando a +5 (12-17). Rimonta incredibile di Milano che chiude con due di Biligha e due di Datome (26-22). Secondo quarto che si apre ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) L’AX Armani Exchange Milano ha sconfitto la Dolomiti Energianella-1 deidiA1 con un netto 88-62.dominata dai padroni di casa che dopo un piccolo svantaggio iniziale allungano il punteggio arrivando a +23 nel corso del terzo quarto.in grande difficoltà nonostante le iniziative di Browne, miglior realizzatore insieme a Shields. LA PARTITA – Partenza molto forte diche si porta avanti (4-7) e riesce a mantenere il vantaggio per la prima metà del primo quarto (6-10). L’prova a reagire rimettendo in parità il punteggio (10-10), ma gli avversari allungano nuovamente arrivando a +5 (12-17). Rimonta incredibile di Milano che chiude con due di Biligha e due di Datome (26-22). Secondo quarto che si apre ...

