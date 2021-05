Basket | Nba | Cleveland batte Boston e torna a vincere dopo 11 ko

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - ICavaliers (22-48) ritrovano il successo11 sconfitte consecutive, superando in casa 102-94 iCeltics (35-35). Sugli scudi Kevin Love, che sforna una prestazione degna dei tempi migliori chiudendo con 30 punti e 14 rimbalzi tirando 0/16 dal campo di cui 6/9 dalla lunga distanza. "Volevo vincerne una in casa prima della fine della stagione", ha detto a fine partita l'ex Minnesota. Bene anche Collin Sexton (28 punti) e Isaac Okoro (15 punti).che incassa l'ottava sconfitta nelle ultime dieci gare dovendo anche rinunciare a Jaylen Brown per il resto della stagione(dovrà operarsi al tendine del polso sinistro). Sarebbe bastato un successo per tenere viva la possibilità di agguantare il sesto posto ma i Celtics non vanno oltre i 29 punti di Jayson Tatum e restano ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Vittoria importantissima per Portland (41-29) che batte in trasferta 105-98 Utah (50-20) e conserva il quinto posto nella Western Conference tenendo a distanza Lakers e Mav ...I Portland Trail Blazers trovano un'altra vittoria questa notte: un successo, quello contro Utah, che respinge l'assalto dei Lakers e porta la firma del solito Damian Lillard, autore di 30 punti.