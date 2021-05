Basket, due liberi di Daye regalano alla Reyer Venezia il successo in gara 1 contro la Dinamo Sassari (Di giovedì 13 maggio 2021) La Reyer Venezia, al termine di un overtime, ha battuto la Dinamo Sassari in gara 1 dei quarti dei Playoff 2021 di Serie A Basket. 92-91 è stato il risultato finale in favore dei lagunari. Il migliore in campo è stato un immarcabile Jeremy Chappell da 19 punti e 6 rimbalzi. Il match è cominciato con un iniziale situazione di parità, ma verso la metà del primo quarto, Sassari ha portato un allungo convinto. Gli isolani, infatti, hanno toccato il +10, sul 9-19, già nella frazione di gioco inaugurale. alla prima pausa, dunque, si è andati con gli ospiti avanti 14-24. Grazie a uno scatenato Miro Bilan, i ragazzi di coach Pozzecco hanno mantenuto il vantaggio anche nel corso del secondo periodo e Venezia è riuscita a recuperare appena due ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) La, al termine di un overtime, ha battuto lain1 dei quarti dei Playoff 2021 di Serie A. 92-91 è stato il risultato finale in favore dei lagunari. Il migliore in campo è stato un immarcabile Jeremy Chappell da 19 punti e 6 rimbalzi. Il match è cominciato con un iniziale situazione di parità, ma verso la metà del primo quarto,ha portato un allungo convinto. Gli isolani, infatti, hanno toccato il +10, sul 9-19, già nella frazione di gioco inaugurale.prima pausa, dunque, si è andati con gli ospiti avanti 14-24. Grazie a uno scatenato Miro Bilan, i ragazzi di coach Pozzecco hanno mantenuto il vantaggio anche nel corso del secondo periodo eè riuscita a recuperare appena due ...

