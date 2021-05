Baresi | “Obiettivo è la Champions Ibra uno dei migliori negli ultimi 10 anni”

Advertising

PianetaMilan : - MilanWorldForum : Baresi sul Milan e sul giocatore che sognerebbe in rossonero Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Baresi sul Milan e sul giocatore che sognerebbe in rossonero Le dichiarazioni -) -

Ultime Notizie dalla rete : Baresi Obiettivo

...microfoni di Skrill Franco, vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Skrill. Le sue dichiarazioni. OBIETTIVI - "Penso che l'...L'intervista è cominciata conche ha detto la sua sulla stagione della squadra di Pioli : " Penso che l'del Milan sia tornare in Champions dopo tanti anni fuori da questa ...Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Skrill Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato alcune dichiara ...MILANO - In esclusiva a Skril è intervenuto l'ex capitano e leggenda rossonera e attuale vicepresidente del Milan Franco Baresi. Ecco le sue parole: "Penso che l'obiettivo del Milan sia tornare in Cha ...