Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo: le prime foto insieme (Di giovedì 13 maggio 2021) Nonostante la nota conduttrice dichiari a più riprese di essere single, le foto uscite su Oggi smentirebbero le sue parole: Barbara D’Urso è stata infatti avvistata più volte con l’assicuratore Francesco Zangrillo, con cui si starebbe frequentando da qualche settimana. L’uomo, smentito il flirt con Elisabetta Gregoraci, è stato visto spesso a fianco della conduttrice, sotto casa di lei e a delle cene tra pochi amici intimi a cui hanno presenziato insieme.Le foto dei loro incontri risalgono al 7 maggio, e i ben informati danno ormai per certa questa nuova coppia. E mentre Barbara D’Urso si dice single, Francesco Zangrillo non ha mai smentito questa frequentazione (come invece tenne a fare con l’ex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Nonostante la nota conduttrice dichiari a più riprese di essere single, leuscite su Oggi smentirebbero le sue parole:è stata infatti avvistata più volte con l’assicuratore, con cui si starebbe frequentando da qualche settimana. L’uomo, smentito il flirt con Elisabetta Gregoraci, è stato visto spesso a fianco della conduttrice, sotto casa di lei e a delle cene tra pochi amici intimi a cui hanno presenziato.Ledei loro incontri risalgono al 7 maggio, e i ben informati danno ormai per certa questa nuova coppia. E mentresi dice single,non ha mai smentito questa frequentazione (come invece tenne a fare con l’ex ...

Advertising

Monia415 : RT @Cassand74387682: @Parpiglia Allora...Gli ospiti la Blasi la chiamano Ilary,la Toffanin la chiamano Silvia,la D'Urso la chiamano Barbara… - KinneyWife : RT @Cassand74387682: @Parpiglia Allora...Gli ospiti la Blasi la chiamano Ilary,la Toffanin la chiamano Silvia,la D'Urso la chiamano Barbara… - ftvmon : e per il comeback ascensore e luci dello studio di barbara d'urso - monamjour : il fatto che ho dovuto abbassare la luminosità per farlo fittare in sta foto... they really did that.. hobi ti tiro… - kleeiaa : Barbara d urso ha il fuso orario e basta fatemi vedere la puntata #daydreamer #pomeriggio5 -