Barbara D’Urso al settimo cielo | la notizia che tutti aspettavano

Leggi su formatonews

(Di giovedì 13 maggio 2021), ultime novità: confermata nella prossima stagione coni suoi programmi e torna anche in prima serataSembrava che peril prossimo anno televisivo sarebbe stato difficile da iniziare e invece per lei sono arrivate tante belle notizie. Da settimane circolava in rete il suo possibile addio dalla rete ammiraglia, visti gli ascolti deludenti con i suoi programmi, ma a quanto pare qualcosa è cambiato.confermata a Mediaset Si è parlato tanto di un addio didalla rete ma possiamo confermare che le cose stanno in modo diverso. Nonostante le tante indiscrezioni, la conduttrice ha sempre smentito ogni ...