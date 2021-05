Advertising

tvoggi : AZZANNATO DA UN PITBULL, 60ENNE GRAVEMENTE FERITO AD UNA GAMBA Un uomo è stato azzannato da un pitbull mentre passe… - anteprima24 : ** Azzannato da pitbull nel Salernitano, lo salvano i passanti ** - salernotoday : Padula, azzannato da un Pitbull per difendere il suo cagnolino - francobus100 : Viadana, bimbo di 8 anni azzannato dal pitbull del padre - RADIOBRUNO1 : E' accaduto nella serata di ieri #Mantova #cane #animali #bambino #aggressione #RadioBruno #11maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Azzannato pitbull

SalernoToday

Si trovava a cena in casa di un conoscente. Tra i due, non si per quali motivi, è iniziata una discussione che è degenerata in lite. A quel punto il canedel padrone di casa ha assalto l'ospite, azzannandolo alla gola e ferendolo anche a un orecchio. Per fortuna il morso non ha toccato la carotide: l'uomo, 46 anni, è comunque finito all'...... tra Vercelli e Pavia, che sabato sera è statoda unmentre era a cena da un amico. Mione è stato ferito alla giugulare e a un orecchio. Ma non solo. L'animale gli è balzato addosso ...Un uomo è stato azzannato da un pitbull mentre passeggiava tenendo al guinzaglio il proprio cane. E’ accaduto a Padula, nel Salernitano, L’ animale ha morso l’uomo. d circa 60 anni, che ha riportato u ...Provvidenziale è stato l'intervento di alcuni passanti che sono riusciti a mettere in fuga il pitbull, privo di collare e microchip ...