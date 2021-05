Awed bestemmia all’Isola dei Famosi? Fariba lo accusa: può rischiare la squalifica (Di giovedì 13 maggio 2021) Awed sotto accusa all’Isola dei Famosi: il naufrago è stato accusato di aver bestemmiato durante la sua esperienza in Honduras. A lanciare l’accusa è Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi che ha rivelato la cosa durante un suo “show” in fase di nomination. Se la produzione decidesse di verificare, Awed rischierebbe anche la squalifica. “Awed ha bestemmiato contro Dio”: Fariba contro il naufrago La notizia ha rischiato di passare sotto traccia, nascosta nella litania che Fariba ha deciso di recitare quando è stata chiamata a fare la sua nomination, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola del Famosi. La donna ha infatti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)sottodei: il naufrago è statoto di averto durante la sua esperienza in Honduras. A lanciare l’Tehrani, madre di Giulia Salemi che ha rivelato la cosa durante un suo “show” in fase di nomination. Se la produzione decidesse di verificare,rischierebbe anche la. “hato contro Dio”:contro il naufrago La notizia ha rischiato di passare sotto traccia, nascosta nella litania cheha deciso di recitare quando è stata chiamata a fare la sua nomination, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola del. La donna ha infatti ...

elickzs : @Frances72261106 Magari non intendeva una bestemmia vera, comunque i casini li ha creati anche Awed infatti anche l… - Frances72261106 : @elickzs Ma fariba piace solo perché piace la figlia perché se sia da una parte che dall'altra ha avuto problemi vo… - ZambucoGiusy : @Gloria938332771 @federica1119 talmente buona che ha accusato awed di bestemmia che non e assolutamente vero lol - CronacaSocial : Isola dei Famosi, bufera sul naufrago: squalificato per bestemmia? ???? - LauraFRomagnosi : @Celeste62439880 Awed come altri deve imparare l'educazione, perché se si prende un provvedimento la colpa è solo… -