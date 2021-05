Attento Mourinho, Roma potrebbe trattarti come il marziano di Flaiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Alè José Mourinho, tosto e sanguigno, attore non mimo. Bentornato in questo mondo di Paratici e Lotito, di Andrea Agnelli che, non essendo più in età per i giocattoli Lego, voleva confezionare un giocattolone chiamato Superlega, questo nostro mondo senza più Allegri e allegria, indebitato sino all’osso del collo, ma paga Cristiano 31 milioni l’anno, il pallone italiano sbattuto fuori da tutte le Coppe e da ogni Mondiale, questo pallone gonfiato che non tira più perché, tra concavi e convessi, a crederci non ci sono più i fessi, e il bla-bla-bla dei soliti ignoti continua, sui giornali e in tv, per magnificare il nulla e a dir le sue virtù non basta neanche il Var. Siamo a zero tituli, gran figlio di Setubal. Sei cambiato, Mou, lo so che sei cambiato. Non si può essere irritante, scontroso, special one, faccia tosta, motivatore e provocatore per tutta la vita. E, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Alè José, tosto e sanguigno, attore non mimo. Bentornato in questo mondo di Paratici e Lotito, di Andrea Agnelli che, non essendo più in età per i giocattoli Lego, voleva confezionare un giocattolone chiamato Superlega, questo nostro mondo senza più Allegri e allegria, indebitato sino all’osso del collo, ma paga Cristiano 31 milioni l’anno, il pallone italiano sbattuto fuori da tutte le Coppe e da ogni Mondiale, questo pallone gonfiato che non tira più perché, tra concavi e convessi, a crederci non ci sono più i fessi, e il bla-bla-bla dei soliti ignoti continua, sui giornali e in tv, per magnificare il nulla e a dir le sue virtù non basta neanche il Var. Siamo a zero tituli, gran figlio di Setubal. Sei cambiato, Mou, lo so che sei cambiato. Non si può essere irritante, scontroso, special one, faccia tosta, motivatore e provocatore per tutta la vita. E, ...

