**Atletica: Tortu, 'bravo Marcel, ci stimoliamo a vicenda e ci vediamo in pista'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Complimenti a Marcel per l'importante risultato di oggi. Come abbiamo sempre detto, ci stimoliamo a vicenda - anche a distanza. Questo nuovo record mi stimolerà ancora di più. bravo Marcel! ci vediamo in pista!". Lo ha detto all'Adnkronos il velocista azzurro Filippo Tortu rivolgendosi a Marcell Jacobs che a Savona ha battuto il record italiano dei 100 metri firmando il tempo di 9.95. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9.99 proprio di Filippo Tortu nel 2018. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Complimenti aper l'importante risultato di oggi. Come abbiamo sempre detto, ci- anche a distanza. Questo nuovo record mi stimolerà ancora di più.! ciin!". Lo ha detto all'Adnkronos il velocista azzurro Filipporivolgendosi al Jacobs che a Savona ha battuto il record italiano dei 100 metri firmando il tempo di 9.95. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9.99 proprio di Filipponel 2018.

