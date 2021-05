Atletica | strepitoso Marcell Jacobs | 9 95 e record italiano nei 100m

Advertising

...migliora di oltre un secondo rispetto al tempo corso lo scorso anno (49.18) e timbra uno...Piemonte ) con 10.91 (+0.0) e all'allievo Simone Menchini (Sisport), terzo in 10.97 (+0.0).Un risultato stellare che riempie di orgoglio il mondo dell'tricolore e in particolar modo la società lucchese che ha visto Jacobs crescere in modo esponenziale sprint dopo sprint. Il ...La giovane formazione sportiva U.S. Isera non soffre di inferiorità davanti a team più blasonati e con le tre bellissime punte di diamante del suo vivaio ottiene risultati strepitosi durante l'edizion ...Cagnolino s’intrufola in una staffetta per vincere, facendo del suo meglio per vincere la gara. Le sue qualità non passano inosservate -VIDEO Le sorprese da parte dei nostri amici a quattro zampe non ...